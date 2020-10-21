СБУ уличила должностных лиц ГАСИ в незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов

По данным следствия, в организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По данным следствия, в организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

"Для проведения сделки фигуранты использовали подконтрольные «консалтинговые» коммерческие структуры. Они выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и лицами ГАСИ во время их «переговоров» относительно получения разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объекта в эксплуатацию. Роль коммерческих структур заключалась в предоставлении «положительного» решения о выдаче документации", - говорится в сообщении.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Сотрудники СБ Украины также задокументировали, что должностные лица ГАСИ незаконно выдавали разрешения о начале строительных работ и сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию.

"По заключению профильных экспертов, противоправные действия чиновников несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения", - сообщают в СБУ .

По этим фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением". Санкция статьи предусматривает до до шести лет лишения свободы.

Правоохранители провели более 50 обысков. Изъятая документация будет добавлена к доказательной базе.

Напомним, на Харьковщине Служба безопасности Украины предотвратила некачественное строительство и ремонт дорог на территории области. При анализе тендерной документации обнаружили, что у фирмы-победителя отсутствует собственная материально-техническая база и штат сотрудников.