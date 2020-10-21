Главой Комиссии по регулированию азартных игр стал участник Invictus Games Иван Рудый

Елена Водолажко и Евгений Гетьман избраны членами комиссии.

На должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей избран Иван Рудый. Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах.

Фото: facebook.com/ivan.rudy.56

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В общей сложности принять участие в отборе на вакантные должности главы и 6 членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей изъявили желание 378 человек.

К собеседованию было допущено 42 человека, из них 20 человек подали документы на занятие вакантной должности главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и 32 человека - на членов комиссии. Некоторые кандидаты подавали документы одновременно на несколько вакансий.

Кроме этого, по результатам собеседований были назначены Елена Водолажко и Евгений Гетьман на должности членов комиссии.

Елена Водолажко - профессиональный адвокат, член Ассоциации юристов Украины, имеет значительный опыт работы в государственных органах, а также опыт сотрудничества с государственными регуляторными органами по разработке и внедрению регуляторных актов.

Евгений Гетман имеет опыт в направлении международного сотрудничества в том числе с НАТО (координатор международных проектов), опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями.

На другие должности членов Комиссии объявлен дополнительный отбор.

Напомним, 16 января Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №2285-д о легализации азартных игр. Если закон будет принят, в Бюджетный, Налоговый, Уголовный кодексы и КоАП необходимо будет внести изменения, а законы "О запрете игорного бизнеса в Украине" и "О государственных лотереях в Украине" перестанут действовать.