"Дело Шеремета": Суд продлил арест музыканту Антоненко

Шевченковский райсуд Киева продлил арест фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко до 19 декабря.

Об этом сообщила председательствующая судья Оксана Голуб, передает РБК-Украина.

Она удовлетворила ходатайство прокуратуры и продлила меру пресечения для обвиняемых. Защита просила отпустить Антоненко из-под стражи. Суд решил оставить его под арестом еще на 60 суток.

Также продлен круглосуточный домашний арест Юлии Кузьменко и личное обязательство Яны Дугарь.

Решение суда вызвало недовольство у присутствующих в зале, и судья Голуб решила перенести процесс на 17 ноября.

Также суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе действующих и бывших высокопоставленных чиновников в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Защита просила допросить президента, министра внутренних дел и бывшего генпрокурора.

Как сообщали, активисты пришли под здание Шевченковского суда, чтоб поддержать Антоненко. Они планировали блокировать здание, если суд не изменит ему меру пресечения. ТСН сообщил, что после решения активисты начали штурм здания суда.

25 августа Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное судебное заседание в рамках рассмотрения дела. На нем было принято решение, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября был определен состав суда. Согласно протоколу, основными присяжными в этом уголовном производстве определены Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными определены Юрий Федоренко и Людмила Яковенко. Председательствующая судья на заседании - Оксана Голуб, также в заседании принимает участие судья Марина Антонюк.

6 октября Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко (Риффмастера) и оставил его под арестом.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. К декабрю 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, охваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что человек культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.