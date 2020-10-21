Активисты пришли под здание Шевченковского суда, чтобы поддержать Антоненко
Обвиняемый по делу об убийстве Павла Шеремета Антоненко находится под стражей 315 дней.
В Шевченковском районном суде Киева продолжается рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Под зданием суда собрались активисты.
Они планируют блокировать здание, если суд не изменит меру пресечения обвиняемому Андрею Антоненко, сообщает корреспондент LB.ua с места события.
Активисты напоминают, что Антоненко уже 315 дней находится под стражей.
На территории суда находятся также полицейский спецназ. Между ним и активистами произошли небольшие стычки.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. К декабрю 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.
Организатором убийства следствие назвало Антоненко, охваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что человек культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.
21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.
11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей.
18 августа правоохранители вручили обвинительные акты Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.
25 августа Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное судебное заседание в рамках рассмотрения дела. На нем было принято решение, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября был определен состав суда. Согласно протоколу, основными присяжными в этом уголовном производстве определены Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными определены Юрий Федоренко и Людмила Яковенко. Председательствующая судья на заседании - Оксана Голуб, также в заседании принимает участие судья Марина Антонюк.
6 октября Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко (Риффмастера) и оставил его под арестом.