Активисты пришли под здание Шевченковского суда, чтобы поддержать Антоненко

Обвиняемый по делу об убийстве Павла Шеремета Антоненко находится под стражей 315 дней.

В Шевченковском районном суде Киева продолжается рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Под зданием суда собрались активисты.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Они планируют блокировать здание, если суд не изменит меру пресечения обвиняемому Андрею Антоненко, сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Активисты напоминают, что Антоненко уже 315 дней находится под стражей.

На территории суда находятся также полицейский спецназ. Между ним и активистами произошли небольшие стычки.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. К декабрю 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, охваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что человек культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

25 августа Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное судебное заседание в рамках рассмотрения дела. На нем было принято решение, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября был определен состав суда. Согласно протоколу, основными присяжными в этом уголовном производстве определены Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными определены Юрий Федоренко и Людмила Яковенко. Председательствующая судья на заседании - Оксана Голуб, также в заседании принимает участие судья Марина Антонюк.

6 октября Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко (Риффмастера) и оставил его под арестом.