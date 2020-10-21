Порошенко считает проведение опроса в день выборов незаконной агитацией

«Это подрывает доверие к Украине».

Порошенко считает проведение опроса в день выборов незаконной агитацией
Фото: скрін відео

Опрос, который имеет намерение провести президент Владимир Зеленский в день выборов - это одна из технологий незаконной агитации. Об этом на Прикарпатье заявил экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко.

«Закон, Конституция, требования Европейского Союза запрещают делать во время выборов такие вещи не субъектам избирательного процесса. А субъектам запрещена агитация», - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, такие действия «отталкивают Европу от Украины и Украине от Европы», как, собственно,

и постановление об отмене второго тура местных выборов из-за коронавируса. «Это подрывает доверие к Украине», - считает экс-президент.

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