В Иране закончился второй раунд переговоров о катастрофе самолета МАУ

Украина требует предоставления информации для справедливого расследования сбития самолета.

В Иране закончился второй раунд переговоров о катастрофе самолета МАУ
Фото: gp.gov.ua

В Тегеране завершились двусторонние переговоры по расследованию авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS752, сбитого ракетой иранских вооруженных сил 8 января 2020 года. Украина требует от Ирана предоставления всей необходимой информации для полного и беспристрастного расследования сбития самолета, информирует пресс-служба офиса Генерального прокурора.

Фото: gp.gov.ua

"Международное право, в частности, Монреальская конвенция, ратифицированная Ираном, обязывает объективно расследовать причины авиакатастрофы и предоставлять полную и беспристрастную информацию. Факт сбития гражданского самолета и убийство 176 пассажиров и членов экипажа, которые были гражданами Украины, Канады, Великобритании, Ирана, Афганистана и Швеции, не может быть государственной военной тайной, к чему постоянно апеллирует Иран, объясняя непредоставление информации", - подчеркнул участник переговоров заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Он также выразил надежду, что по результатам переговоров уже в ближайшее время Украина получит всю необходимую информацию.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Согласно достигнутой сторонами договоренности, в течение недели украинское следствие должно получить подробную информацию по расследованию уголовного производства в Иране, в частности документальное подтверждение пребывания под стражей шести человек, подозреваемых в сбитии самолета.

Кроме того, до конца октября Иран пообещал отправить в Украину одно из вещественных доказательств - по предварительной информации, летный планшет экипажа, найденный в первые дни после катастрофы украинской поисково-спасательной группой.

По результатам первого дня переговоров заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Иран взял на себя всю ответственность за сбитие самолета МАУ, а также заявил о готовности обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.

Напомним, самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, бывших в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

После нескольких дней возражений в Иране официально признали вину за сбитие украинского самолета из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, которое назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность.

30 июля в Киеве с участием иранской делегации начались переговоры относительно компенсаций семьям погибших.

Второй раунд переговоров с Ираном относительно сбития самолета МАУ проходил в Тегеране 19-20 октября.

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