Правительство рассекретило почти 40 документов времен СССР

Рассекреченные документы касаются, в частности, отвода земельных участков.

Правительство рассекретило почти 40 документов времен СССР
Фото: Lb.ua

Кабинет министров снял гриф секретности с ряда документов времен СССР, которые были приняты в 1937-1987 годах.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства.

"Министерством обороны Украины сформирован перечень актов Совета Народных Комиссаров УССР, Совета Министров УССР и приложений к ним, изданных в 1937-1987 годах. Указанные акты имеют гриф секретности "совершенно секретно", "секретно", что не соответствует законодательству Украины в вопросах тайн" , - говорится в пояснительной записке.

Известно, что принятое распоряжение правительства согласовано с рядом министерств и ведомств, а также с Центральным архивом высших органов власти и управления.

Рассекреченные документы касаются, в частности, отвода земельных участков для нужд Наркомата Обороны, восстановления права на пользование земельными участками Киевскому, Харьковскому и Львовскому военным округам, распоряжений Совета Министров УССР и др.

Напомним, в июне архив СБУ рассекретил документы о строительстве и аварии на ЧАЭС.

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