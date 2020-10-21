Правительство рассекретило почти 40 документов времен СССР

Кабинет министров снял гриф секретности с ряда документов времен СССР , которые были приняты в 1937-1987 годах.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства.

"Министерством обороны Украины сформирован перечень актов Совета Народных Комиссаров УССР, Совета Министров УССР и приложений к ним, изданных в 1937-1987 годах. Указанные акты имеют гриф секретности "совершенно секретно", "секретно", что не соответствует законодательству Украины в вопросах тайн" , - говорится в пояснительной записке.

Известно, что принятое распоряжение правительства согласовано с рядом министерств и ведомств, а также с Центральным архивом высших органов власти и управления.

Рассекреченные документы касаются, в частности, отвода земельных участков для нужд Наркомата Обороны, восстановления права на пользование земельными участками Киевскому, Харьковскому и Львовскому военным округам, распоряжений Совета Министров УССР и др.