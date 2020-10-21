Луценко: перенос второго тура выборов обернется хаосом на местах

Экс-нардеп считает это ударом по местной власти.

Луценко: перенос второго тура выборов обернется хаосом на местах
Игорь Луценко
Фото: Politeka

Намерение отменить второй тур местных выборов в период карантина появилось из-за "очевидного проигрыша "Слуги народа" в борьбе за кресло мэра Киева и других городов-миллионников. Об этом заявил экс-нардеп и общественный деятель Игорь Луценко на своей странице в Facebook. "Наконец "слуги" учудили то, чего я ожидал. Видя свой очевидный проигрыш в борьбе за кресло мэра Киева (а также ВСЕХ городов-миллионников), они на неопределенный срок хотят остановить выборы - отменяют второй тур местных выборов в период карантина", - написал Луценко.

По словам Луценко, такое постановление - удар не только по легитимности местной власти, но и вообще по ее способности работать. Как отмечает Луценко, дело в том, что статья 42 закона «О местном самоуправлении в Украине» предусматривает, что, как только выберут новый местный совет, старый глава должен уйти, его полномочия прекращаются в первый день заседания новоизбранного состава.

"Конечно, "слугам" это выгодно - в новых советах они в основном получат больше, чем сейчас, и в отсутствие легитимного городского головы они будут на определенный процент чувствовать себя сильнее. Но, если не будет мэра, а лишь совет и секретарь, который выполняет обязанности мэра - представьте, какой хаос наступит на местах", - резюмирует Луценко.

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