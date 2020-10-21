Владимир Литвин заболел коронавирусом

Экс-председатель Верховной Рады, 64-летний Владимир Литвин, заболел коронавирусом. Об этом он лично сообщил на своей странице в Facebook, призвав беречь себя и своих родных.

Экс-спикер Владимир Литвин заболел коронавирусом

"Сосредоточившись на помощи землякам в противодействии коронавирусу, сам получил положительный тест на "ковид". Берегите себя, своих родных и близких. Всем - здоровья и никаких коронавирусов", - написал Литвин.

В Верховной Раде за весь период карантина было обнаружено 60 случаев коронавирусной инфекции. Многие из них переболели СOVID-19 в легкой форме. Весь сентябрь нардепы не ходили на работу и весь сентябрь пленарных заседаний в Раде не было. Впервые после длительного перерыва нардепы собрались 20 октября.

Коронавирусом уже переболели лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, глава "Евросолидарности" Петр Порошенко, председатель партии "Голос" Кира Рудык, нардепы от "Слуги народа" Жан Беленюк и Николай Тищенко. Большинство нардепов проходили лечение в столичной клинике "Феофания".

Президент Владимир Зеленский на днях выразил обеспокоенность высокой загруженностью больниц в Украине коронавирусными больными и дал указание подготовить дополнительные койко-места для новых больных. В ноябре ожидается прирост заболевших, поэтому больницы готовят к этому заранее.

Напомним, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вместе с депутатами от "Слуги народа" предложила создать в Украине штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавит президент Владимир Зеленский.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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