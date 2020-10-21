С 21 октября МВД переходит на усиленный режим работы

Правоохранители уже начали охранять территориальные избирательные комиссии.

С 21 октября МВД переходит на усиленный режим работы
Заступник глави МВС Сергій Яровий
Фото: пресслужба МВС

С 21 октября по 1 ноября Министерство внутренних дел переходит на усиленный вариант несения службы.

Об этом во время селекторного совещания сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой, информирует пресс-служба ведомства.

"В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и ГНАУ. Необходимо наладить обмен информацией на уровне главных управлений Нацполиции, центрального офиса Нацполиции. Особое внимание - на перемещение всех групп", - заявил Сергей Яровой.

Кроме того, до 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства. Также предписано осуществить командирование подразделений учебных заведений, Нацполиции и Нацгвардии к местам несения службы.

Замминистра сообщил, что правоохранители уже сегодня начали выполнять задания. Под охрану взяты 1 340 территориальных избирательных комиссий с привлечением 2 729 полицейских.

"Уже завтра, 22 октября, берем под охрану участковые избирательные комиссии. Кроме того, полиция продолжает работу по документированию правонарушений на всех этапах избирательного процесса. Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 6 185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По результатам их рассмотрения составлено 1 436 протоколов о совершении административных правонарушений и начато 475 уголовных производств", - подытожил Яровой.

Ранее сообщалось, что МВД готово привлечь 5 самолетов и 15 вертолетов во время местных выборов.

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