Автор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантина

"Здоровье и жизнь наших граждан важнее любой политики!"

Автор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантина
Фото: facebook

Народный депутат от "Слуги народа" ТатьянаГрищенко в своем посте в Facebook рассказала, что зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, где предлагает отменить повторное голосование на местных выборах, из-за пандемии COVID-19.

"Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики!» - отмечает "Слуга народа" Грищенко.

По словам Грищенко, основной целью принятия этого постановления является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины и обеспечение противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения.

Напомним, 20 октября Татьяной Грищенко был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины № 4234. В проекте постановления предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч) и сельского, поселкового, городского головы.

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