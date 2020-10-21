Национальный ботанический сад имени Гришко - на грани банкротства, - депутат

Ботсад не может справиться с последствиями карантина.

Национальный ботанический сад имени Гришко - на грани банкротства, - депутат
Фото: dubaimiraclegarden.com

Из-за недополучения в период карантина 13,2 млн гривен Национальный ботанический сад имени Гришко может обанкротиться. Об этом во время брифинга сообщила народный депутат от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова.

«С марта, когда Национальный Ботанический сад столкнулся с жестким карантином, и вся страна была в локдауне, ответы на то, как закрывать эти бюджетные ассигнования, не были предоставлены. И сегодня, осенью, мы столкнулись с тем, что 13,2 млн грн Национальный Ботанический сад недополучил, и теперь стоит вопрос как заработной платы, так и сохранения этой уникальной коллекции», - отметила Ионова.

Еще одна народный депутат Нина Южанина отметила, что 13,2 млн - это средства, которые ботсад должен был заработать продажей входных билетов, и которые расходовались на оплату коммунальных платежей и части заработной платы работников, ухаживающих за коллекцией сада.

Депутаты от "ЕС" обратилась к правительству и лично премьер-министру Шмыгалю с требованием решить вопрос финансирования Ботсада имени Гришко.

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