Зеленский подписал закон о разведке

Президент отметил, что поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз.

Зеленский подписал закон о разведке
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О разведке", принятый Верховной Радой 17 сентября 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой Закон Украины "О разведке". Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки получать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией.

"Следует помнить, что вопрос разведки является приоритетом, а материалы разведчиков – основа для принятия важных государственных решений. Именно потому этот закон – не только новые возможности и новые способности для разведки, но и большая ответственность для государства, которое требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствования аналитической работы и качества полученной информации", - добавил президент.

Напомним, Верховная Рада 17 сентября в повторном втором чтении приняла законопроект №2412-д "О разведке".

Законопроект определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии работников разведывательных органов Украины и лиц, привлеченных к выполнению разведывательных задач, а также порядок осуществления контроля за разведкой.

Согласно документу, разведка - это организационно-функциональное сочетание определенных этим законом разведывательных органов и деятельности, которую они осуществляют самостоятельно или во взаимодействии между собой и с другими субъектами разведывательного сообщества в целях обеспечения национальной безопасности и обороны Украины.

Основными задачами разведки определены своевременное обеспечение потребителей разведывательной информацией, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности Украины в определенных законом сферах.

При этом потребителями разведывательной информации, согласно закону, считаются прежде всего Президент Украины, Глава Верховной Рады, глава и члены Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, Премьер-министр, члены и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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