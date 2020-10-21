Под Одессой взорвали авто депутата от “Батьківщини“: пострадавшего экстренно готовят к операции

В среду, 21 октября, на трассе под Одессой было совершено покушение на кандидата в депутаты от партии "Батьківщина" и директора охранного агентства "Самсон" Андрея Бабенко.

Инцидент произошел у села Курган Беляевского района. По дороге в автомобиле, в котором находился Бабенко, сработало взрывное устройство небольшой мощности, которое установили заранее. В качестве поражающего элемента были металлические шарики, один из которых и попал в голову Бабенко.

На место взрыва оперативно приехала скорая. Нардепа забрали в частную клинику с серьезным ранением головы. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

В автомобиле вместе с политиком находился его помощник Богдан. Он рассказал, что они с нардепом ехали на встречу с избирателями, как неожиданно их авто взорвалось.

"Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в пути произошел взрыв, всю машину просто порвало соколками, там были и куски металла, и шарики", - рассказал помощник нардепа.

Примечательно, что это уже не первое покушение на Андрея Бабенко. В июне 2018 года он опять же пострадал в результате взрыва бомбы, которая была заложена в машине, припаркованной возле его дома. Тогда нардеп получил осколочные ранения ног.

Напомним, депутаты из партии "Слуга народа" собираются поехать на Донбасс накануне выборов.