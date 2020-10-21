В Кремле заявили, что решат проблему с водоснабжением оккупированного Крыма и без Украины

Президент РФ Путин проведет по этому вопросу "очень важное совещание».

В Кремле заявляют, что РоSSия обеспечит оккупированный Крым питьевой водой и без участия Украины.

Об этом сообщают роSSийские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

У Путина заявили, что Украина "сама исключила переговоры с РФ по обеспечению оккупированного Крыма водой".

"РоSSия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что ситуация на полуострове с водой критическая, и президент РФ Владимир Путин проведет по этому вопросу "очень важное совещание".

"Тема - водоснабжение Крыма. Вы знаете, что ситуация там критическая с водоснабжением. Причина хорошо известна, но меры принимаются. Было соответствующее поручение президента, и правительством был утвержден комплексный план по обеспечению водоснабжения Крыма", - сказал Песков.

Напомним, 19 сентября роSSийские оккупанты предупредили, что ограничивают водоснабжение в курортной Алуште и нескольких поселках на юге Крыма. В водохранилище, которое обеспечивает этот регион, воды хватит только до декабря.

В начале октября РоSSия выделила $64 млн для создания новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму. Отмечалось, что средства пойдут на строительство водозабора на реке Бельбек с очищающими и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброса воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны РФ .

До 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после оккупации полуострова Россией Украина прекратила поставки воды. Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение будет восстановлено только после деоккупации.

В феврале 2020-го постпред президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил возможность подачи воды в Крым до деоккупации. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в Крым в обмен на уступки со стороны Путина по Донбассу.