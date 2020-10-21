В Кремле заявили, что решат проблему с водоснабжением оккупированного Крыма и без Украины
Президент РФ Путин проведет по этому вопросу "очень важное совещание».
В Кремле заявляют, что РоSSия обеспечит оккупированный Крым питьевой водой и без участия Украины.
Об этом сообщают роSSийские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
У Путина заявили, что Украина "сама исключила переговоры с РФ по обеспечению оккупированного Крыма водой".
"РоSSия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", - сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что ситуация на полуострове с водой критическая, и президент РФ Владимир Путин проведет по этому вопросу "очень важное совещание".
"Тема - водоснабжение Крыма. Вы знаете, что ситуация там критическая с водоснабжением. Причина хорошо известна, но меры принимаются. Было соответствующее поручение президента, и правительством был утвержден комплексный план по обеспечению водоснабжения Крыма", - сказал Песков.
Напомним, 19 сентября роSSийские оккупанты предупредили, что ограничивают водоснабжение в курортной Алуште и нескольких поселках на юге Крыма. В водохранилище, которое обеспечивает этот регион, воды хватит только до декабря.
В начале октября РоSSия выделила $64 млн для создания новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму. Отмечалось, что средства пойдут на строительство водозабора на реке Бельбек с очищающими и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброса воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны РФ.
До 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после оккупации полуострова Россией Украина прекратила поставки воды. Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение будет восстановлено только после деоккупации.
В феврале 2020-го постпред президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил возможность подачи воды в Крым до деоккупации. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в Крым в обмен на уступки со стороны Путина по Донбассу.
В начале августа премьер-министр Денис Шмыгаль допустил возможность поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым исключительно в случае гуманитарной катастрофы. В представительстве президента считают, что РФ будет добиваться восстановления водоснабжения в Крым путем давления на партнеров Украины.