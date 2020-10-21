С сентября в Украину выехало около 3 тыс. белорусов

Больше всего граждан уехало в Польшу - около 10 тыс.чел.

С сентября в Украину выехало около 3 тыс. белорусов
Фото: TUT.by

По официальным данным Министерства внутренних дел Беларуси, с сентября в Украине выехали около 3 тыс. граждан. Также белорусы выезжали в Польшу и страны Балтии.

Об этом сообщает государственное информагентство БЕЛТА.

"Мы мониторим эту ситуацию, отслеживаем передвижение наших граждан через внешнюю границу, учитываем, что ряд государств предоставили для белорусских граждан режим определенных преференций. Но мы считаем, что ситуация не критическая и не наносит серьезного ущерба для национальной безопасности. Мы не чувствуем значительной потери трудовых национальных ресурсов", - рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

По его словам, в Украину с сентября выехало около 3 тысяч белорусов. Больше всего граждан уехало в Польшу - около 10 тысяч.

"Мы сделали разбивку по всем категориям граждан, учли, сколько несовершеннолетних, пенсионеров, неработающих. На территорию Польши был самый значительный въезд - около 10 тыс. человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны. И здесь нужно учитывать, почему люди не возвращаются. В том числе - из-за условий карантина, установленных странами", - отметил начальник департамента.

По мнению Бегуна, в основном это - трудовая миграция, а не "безвозвратная".

"Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор оказывают преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - пояснил он.

В МВД также отмечают, что ситуация в стране не повлияла на выезд граждан, а просто "определенные лица, ставившие своей целью уже достаточно давно переехать на ПМЖ в другие страны, использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы получить статус беженца".

Напомним, накануне сообщалось, что Беларусь может закрыть маршруты в Украину, Польшу и Литву из-за коронавируса.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении ИТ-специалистов из Беларуси. Срок временного пребывания в Украине для них продлен до 180 дней в году. После этого Беларусь вызвала украинского посла и вручила ему ноту протеста.

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