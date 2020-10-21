Шмыгаль призвал регионы подать предложения о мобильных госпиталях и расширении коечного фонда

Премьер заявил, что до конца месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда для больных коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"Надо уже принимать решения о перепрофилировании больниц. Подавайте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода", - сказал глава правительства.

Шмыгаль также поручил главам Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской ГГА проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Премьер добавил, что по расчетам СНБО, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области.

Напомним, сегодня глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в медицинских учреждениях, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом, находятся 22 977 человек.

Вчера Максим Степанов в Верховной Раде озвучил план действий согласно разным уровням опасности коронавируса для медицинской системы. По худшему из сценариев, если ежедневное количество новых инфицированных будет около 20 тысяч, врачам придется выбирать, кому оказывать помощь.