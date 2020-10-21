Яготинский райсовет хотел добавить почти миллион гривен на зарплаты местной администрации
20 октября на последней внеочередной сессии Яготинского районного совета депутатам поставили на голосование два вопроса, которых не было в повестке дня. Первый вопрос касался повышения зарплат работникам РГА на 800 тис. гривен, а второй – списания практически всего имущества, которое есть на балансе сектора религии и культуры администрации. Оба проекта решений не были поддержаны.
Об этом
“20 октября состоялась внеочередная сессия Яготинского районного совета VII созыва. Это была последняя сессия этого созыва. К нашему неприятному удивлению в повестку дня сессии были включены два вопроса, которых не было в
Также там отметили, что
“По информации наших источников один вопрос, относительно утверждения Программы поддержки деятельности органов исполнительной власти, предусматривает увеличение фонда оплаты труда работников Яготинской РГА на 800 тыс. гривен. Только вдумайтесь – это не на обеспечение жизнедеятельности района, не на борьбу с COVID-19, а на заработную плату аппарата Яготинской РГА. Второй же вопрос касался предоставления разрешения сектору культуры и религии Яготинской РГА на списание основных средств, которое предусматривало списание почти всего, что есть на балансе”, – добавили там.
Как рассказал
“Как замглавы бюджетной комиссии могу сказать, что мы получили эту
Напомним, коллегиальный орган Киевщины каденции 2015-2020 годов провел финальное заседание. Под занавес депутаты отказали Боярке в увеличении границ, поменяли ряд целевых программ и пересмотрели бюджет. Правда, шумно и на мажорной ноте завершить работу помешал COVID и разгар избирательной кампании. Даже финальный фуршет избранники провели скучно, предпочтя скромные сабантуи для своих большой сборной пирушке. Чем запомнился Киевский областной совет VII созыва читайте в материале КиевVласти.
Фото: Facebook