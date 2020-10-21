Яготинский райсовет хотел добавить почти миллион гривен на зарплаты местной администрации

20 октября на последней внеочередной сессии Яготинского районного совета депутатам поставили на голосование два вопроса, которых не было в повестке дня. Первый вопрос касался повышения зарплат работникам РГА на 800 тис. гривен, а второй – списания практически всего имущества, которое есть на балансе сектора религии и культуры администрации. Оба проекта решений не были поддержаны.

Об этом KV стало известно из сообщения страницы “Яготинские новости” в Facebook.

“20 октября состоялась внеочередная сессия Яготинского районного совета VII созыва. Это была последняя сессия этого созыва. К нашему неприятному удивлению в повестку дня сессии были включены два вопроса, которых не было в распоряжении от 12.10.2020 года №12-0, председателя районного совета Петра Гайдая о созыве внеочередной сессии и даже более того – не были обнародованы в официальном издании Яготинской районного совета “Яготинские вести”, – сказано в сообщении.

Также там отметили, что первый вопрос касался надбавки за оплату труда аппарату Яготинской РГА, а второй – разрешения на списание практически всего имущества сектора религии и культуры РГА.

“По информации наших источников один вопрос, относительно утверждения Программы поддержки деятельности органов исполнительной власти, предусматривает увеличение фонда оплаты труда работников Яготинской РГА на 800 тыс. гривен. Только вдумайтесь – это не на обеспечение жизнедеятельности района, не на борьбу с COVID-19, а на заработную плату аппарата Яготинской РГА. Второй же вопрос касался предоставления разрешения сектору культуры и религии Яготинской РГА на списание основных средств, которое предусматривало списание почти всего, что есть на балансе”, – добавили там.

Как рассказал KV депутат Яготинского райсовета Владимир Гопкало (ВО “Батькивщина”), оба решения не набрали необходимого количества голосов.

“Как замглавы бюджетной комиссии могу сказать, что мы получили эту Программу поддержки аппарата РГА непосредственно перед заседанием комиссии, которое проходило прямо перед сессией. Там четко написано, что цель программы – повышение эффективности работы районной государственной администрации и ее структурных подразделений. Сумма – 800 тысяч гривен. Мы пропустили его на сессию, но я объяснил депутатам, что не очень порядочно принимать такие решения за неделю до выборов на последней внеочередной сессии райсовета. Администрации передают свои полномочия общинам, эта программа рассчитана на 2020 год, до конца которого осталось три месяца. Конечно, депутаты не поддержали. Второй вопрос, о списании имущества, рассматривался на другой комиссии, его не рекомендовали для голосования. Нам объяснили, что решением хотят списать большое количество имущества. Видимо, чтобы оно не досталось общине. Его также не поддержали”, – говорит он.

Напомним, коллегиальный орган Киевщины каденции 2015-2020 годов провел финальное заседание. Под занавес депутаты отказали Боярке в увеличении границ, поменяли ряд целевых программ и пересмотрели бюджет. Правда, шумно и на мажорной ноте завершить работу помешал COVID и разгар избирательной кампании. Даже финальный фуршет избранники провели скучно, предпочтя скромные сабантуи для своих большой сборной пирушке. Чем запомнился Киевский областной совет VII созыва читайте в материале КиевVласти.

Фото: Facebook