В Нигерии силовики открыли огонь по протестующим, есть жертвы

В Нигерии в городе Лагос правоохранители открыли огонь по толпе протестующих, митинговавших из-за жестокости полиции.

В массовой акции участвовало более 1000 человек, пишет Daily Mail.

По словам очевидцев, вооруженные люди открыли огонь по толпе людей, нарушивших комендантский час в Лагосе. Комендантский час был введен за несколько часов до этого в ответ на массовые протесты.

Информацию об убийствах подтвердило местное отделение Amnesty Internaitional.

"Мы мирно сидели, но они выключили освещение и рекламные борды, все начали кричать", - рассказала о наступлении правоохранителей одна из свидетельниц.

"Они подошли к нам, но я не знаю, кто это был. Они стреляли, мы спасались бегством", - сообщил другой протестующий.

Раненых в больницы доставляли другие участники митинга. Точно неизвестно, какие именно правоохранители были привлечены к разгону митинга.

По предварительным данным, погибли не менее семи человек.

Активисты обвиняют "головорезов и спонсируемых хулиганов" в нападениях на мирные митинги и попытках дискредитировать мирные протестные движения. К протестам присоединились тысячи человек, а основным требованием является реформирование полиции.

Неделю назад чиновники согласились выполнить некоторые требования митингующих и заявили о ликвидации подразделения спецназовцев SARS, однако попытка утихомирить этим митингующих не имела успеха.

Напомним, что в Нигерия самое многочисленное среди всех африканских стран население - около 200 млн человек. Почти половина из них живет за чертой бедности.

В Нигерии периодически происходят нападения боевиков на гражданское население. Джихадисты Фулани, которые стали большей угрозой нигерийским христианам, чем исламистская террористическая группировка "Боко Харам", весной 2019 года напали на села Инкирими, Догоннома и Унгван-Гора. В результате последней атаки было уничтожено 143 дома, убито 52 человека, десятки ранены.