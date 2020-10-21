Должностному лицу ФСБ РФ сообщили о подозрении в подстрекательстве к государственной измене

Подозреваемому инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины во время оккупации Крыма.

Должностному ФСБ РФ сообщили о подозрении в подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины во время оккупации Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в феврале-марта 2014 года чиновник спецслужбы страны-агрессора, находясь на территории Украины, а именно в г. Симферополе Автономной Республики Крым, действуя по предварительному сговору с другими представителями ФСБ и Вооруженных Сил РФ , совершал действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Таким образом был реализован заранее разработанный преступный план оккупации и последующей аннексии территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.

Также следствие установило, что сотрудник ФСБ РФ путем уговоров, подкупа и угроз призывал военнослужащих Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Симферопольского пограничного отряда, дислоцированного на территории АР Крым, совершать действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины.

"Речь идет о не оказании сопротивления подрывным действиям военных подразделений РФ и переход на сторону роSSийской пограничной службы", - отметили в Офисе генпрокурора.

Подозреваемому инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям; подстрекательстве к совершению государственной измены и ведении агрессивной войны против Украины.

Напомним, в апреле владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили о подозрении в государственной измене. Его подозревают в содействии в получении ФСБ доступа к личной переписке украинцев в Крыму. По данным следствия, владелец компании по предварительному сговору с юристом и при содействии гражданина РоSSии подключили телекоммуникационные сети этого юридического лица к системе оперативно-разыскных мероприятий, которая осуществляет мониторинг и хранение персональных данных пользователей Интернета на территории Крыма и в интересах ФСБ страны-оккупанта.