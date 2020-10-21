Степанов: в больницах находится почти 23 тысячи больных коронавирусом

В Украине в медицинских учреждениях, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом, находится 22 977 человек.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки были госпитализированы 1 009 человек. На сегодняшнее утро на больничных койках находятся 22 977 человек. То есть это те люди, у которых уже подтвержден коронавирус, или люди с подозрением", - сказал Степанов.

По его словам, за сутки коронавирусом заболели 318 детей и 365 медработников.

Степанов также отметил, что за предыдущие сутки всего было произведено 62 869 тестирований на коронавирус. Из них 32 729 методом ПЦР, а методом ИФА - 30 140 исследований.

Напомним, в Украине по состоянию на утро среды, 21 октября, зафиксировано 6 719 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за сутки 2 686 пациентов, 141 человек умер.

Вчера Максим Степанов в Верховной Раде озвучил план действий в соответствии с разными уровнями опасности коронавируса для медицинской системы. По худшему из сценариев, если ежедневное количество новых инфицированных будет около 20 тысяч, врачам придется выбирать, кому оказывать помощь.

Также вчера Владимир Зеленский провел совещание с учеными, привлеченными к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Президенту показали результаты доклинической фазы исследования препарата.