"Слуги народа" хотят отменить второй тур местных выборов в Украине

Депутаты партии "Слуга народа" предложили отменить второй тур местных выборов, зарегистрировав изменения в соответствующее постановление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году". Документ отменяет повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000) и сельского, поселкового, городского головы.

Соответствующее решение депутаты приняли в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Они призывают не назначать и не проводить повторные выборы в период действия карантина. Основной целью такого решения является "недопущение чрезмерной нагрузки медицинской системы Украины и обеспечения противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций в Украине и принятия дополнительных мер, направленных на снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения".

Выборы в местные советы состоятся в Украине уже в это воскресенье, 25 октября. Несмотря на карантин в стране, правила голосования останутся прежними и всех избирателей ждут на выборных участках.

Во время вчерашнего выступления перед депутатами Верховной Рады Владимир Зеленский заявил, что следующие выборы в Украине состоятся уже в формате онлайн.

Напомним, в день местных выборов состоится также всеукраинский народный опрос. Гражданам предложат анкеты с 5 вопросами, которые были озвучены ранее. Украинцам будут предлагать ответить на вопросы уже по выходу с избирательного участка. На территории участка никакие опросы проводиться не будут. Анкетирование будут проводить волонтеры на добровольной основе.