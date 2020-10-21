"Слуги народа" хотят отменить второй тур местных выборов в Украине

Депутаты партии "Слуга народа" предложили отменить второй тур местных выборов, зарегистрировав изменения в соответствующее постановление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году". Документ отменяет повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000) и сельского, поселкового, городского головы.

Второй тур на местных выборах в Украине хотят отменить: что предложили “слуги народа“

Соответствующее решение депутаты приняли в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Они призывают не назначать и не проводить повторные выборы в период действия карантина. Основной целью такого решения является "недопущение чрезмерной нагрузки медицинской системы Украины и обеспечения противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций в Украине и принятия дополнительных мер, направленных на снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения".

Второй тур на местных выборах в Украине хотят отменить: что предложили “слуги народа“

Выборы в местные советы состоятся в Украине уже в это воскресенье, 25 октября. Несмотря на карантин в стране, правила голосования останутся прежними и всех избирателей ждут на выборных участках.

Во время вчерашнего выступления перед депутатами Верховной Рады Владимир Зеленский заявил, что следующие выборы в Украине состоятся уже в формате онлайн.

Напомним, в день местных выборов состоится также всеукраинский народный опрос. Гражданам предложат анкеты с 5 вопросами, которые были озвучены ранее. Украинцам будут предлагать ответить на вопросы уже по выходу с избирательного участка. На территории участка никакие опросы проводиться не будут. Анкетирование будут проводить волонтеры на добровольной основе.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Президент Кыргызстана подал в отставкуПрезидент Кыргызстана подал в отставку
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступленияУбийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине может появиться собственная вакцина от COVID-19В Украине может появиться собственная вакцина от COVID-19
Степанов в Раде назвал наихудший сценарий развития эпидемии коронавируса в УкраинеСтепанов в Раде назвал наихудший сценарий развития эпидемии коронавируса в Украине
НСЖУ призвал не выдавать журналистские удостоверения посторонним лицам во время выборовНСЖУ призвал не выдавать журналистские удостоверения посторонним лицам во время выборов
У Зеленского рассказали, сколько денег осталось на COVID-19 в УкраинеУ Зеленского рассказали, сколько денег осталось на COVID-19 в Украине
Рассматривать госбюджет-2021 будут после выборов — РазумковРассматривать госбюджет-2021 будут после выборов — Разумков
В Украине расширилась "красная" карантинная зона: список городовВ Украине расширилась "красная" карантинная зона: список городов
Порошенко анонсировал продолжение масштабной борьбы с коронавирусом после выборовПорошенко анонсировал продолжение масштабной борьбы с коронавирусом после выборов
В "Слуге народа" хотят проголосовать за закон о референдуме до конца 2020 годаВ "Слуге народа" хотят проголосовать за закон о референдуме до конца 2020 года
Карантин в Украине могут продлить после Нового года - ЛяшкоКарантин в Украине могут продлить после Нового года - Ляшко
Ляшко: Новые бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 могут появиться в Украине на следующей неделеЛяшко: Новые бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 могут появиться в Украине на следующей неделе
Последние новости
Подгружаем последние новости