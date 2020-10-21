Экс-главе налоговой объявили подозрение из-за сделки на 2 миллиарда

Заместитель генпрокурора сообщил о подозрении бывшему председателю Государственной налоговой службы Сергею Верланову в злоупотреблении властью и служебным положением, из-за которого бюджет недополучил более 2 миллиардов гривен. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Фото: epravda.com.ua

В чем обвиняют

Согласно сообщению, досудебное расследование установило, что бывший председатель Государственной пограничной службы незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 миллиарда 246 миллионов гривен.

«На основании принятого документа Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины было доначислено рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны», — говорится в тексте сообщения.

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Реакция Верланова

Верланов прокомментировал решение прокуроров в фейсбуке, назвав обвинения безосновательными, а подозрение — «политически мотивированным». По его словам, он узнал об объявлении подозрения из новостей.

«К сожалению, в Офисе генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически мотивированное подозрение, которое связано с делом „АрселорМиттал“, — написал он.

Экс-чиновник, пообещал защищать себя и реформы, ради которых пришел на государственную службу.

Предыстория

24 апреля 2020 правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Впоследствии он заявил, что из-за увольнения подал иск против Кабинета министров и Государственной налоговой службы.

7 мая 2020 СБУ провела обыски у Верланова. Источники в СБУ сообщили, что его подозревают в „крышевании“ больших конвертцентров, которые, по версии следствия, осуществляли махинации с НДС.

Позже в СБУ добавили, что к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС. Как выяснили сотрудники спецслужбы, в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Правоохранители также установили факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой. Кроме обысков у Сергея Верланова, правоохранители провели более 100 обысков в различных регионах в других фигурантов дела.