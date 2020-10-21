Правление НБУ лишило Рожкову большинства полномочий

Нацбанк частично изменил вертикаль подчинения и распределения отдельных структурных подразделений НБУ. Также произошли изменения в распределении вертикалей подчинения за членами правления Нацбанка. Соответствующее решение было принято 20 октября во время очередного заседания правления НБУ (№?649-рш), пишет НВ.

Правление НБУ лишило Рожкову большинства полномочий
Фото: mind.ua

За что отвечала Рожкова

До принятия этого решения первый замглавы НБУ Катерина Рожкова отвечала за пруденциальный надзор. Теперь же полномочия Рожковой существенно сокращены.

Что изменили

Правление НБУ создало новую вертикаль — Регулирование финансового сектора. К ней отнесены департаменты методологии регулирования деятельности банков, методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, управление защиты прав потребителей финансовых услуг и департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.

Руководство и контроль за деятельностью подразделений этой вертикали и будет теперь осуществлять Рожкова.

Вертикаль Пруденциальный надзор присоединена к вертикали Общий блок. В результате создана вертикаль Пруденциальный надзор и общие вопросы. К ней дополнительно отнесены департаменты банковского надзора, выездных проверок, лицензирования, финансового мониторинга, аналитики и надзорных технологий, надзора за рынком небанковских финансовых услуг.

Общее руководство этой вертикалью будет осуществлять глава НБУ Кирилл Шевченко.

Что это означает

Таким образом, в прямом подчинении Шевченко окажется 15 подразделений — почти половина структурных единиц НБУ, а Рожкова лишена полномочий по регулированию банковской сферы.

Предыстория

По словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции.

На заседании Совета Национального банка, которое состоялось 2 октября, был объявлен выговор и заявлено о недоверии двум членам правления Нацбанка — Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

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