Правление НБУ лишило Рожкову большинства полномочий
Нацбанк частично изменил вертикаль подчинения и распределения отдельных структурных подразделений НБУ. Также произошли изменения в распределении вертикалей подчинения за членами правления Нацбанка. Соответствующее решение было принято 20 октября во время очередного заседания правления НБУ (№?649-рш), пишет НВ.
За что отвечала Рожкова
До принятия этого решения первый замглавы НБУ Катерина Рожкова отвечала за пруденциальный надзор. Теперь же полномочия Рожковой существенно сокращены.
Что изменили
Правление НБУ создало новую вертикаль — Регулирование финансового сектора. К ней отнесены департаменты методологии регулирования деятельности банков, методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, управление защиты прав потребителей финансовых услуг и департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.
Руководство и контроль за деятельностью подразделений этой вертикали и будет теперь осуществлять Рожкова.
Вертикаль Пруденциальный надзор присоединена к вертикали Общий блок. В результате создана вертикаль Пруденциальный надзор и общие вопросы. К ней дополнительно отнесены департаменты банковского надзора, выездных проверок, лицензирования, финансового мониторинга, аналитики и надзорных технологий, надзора за рынком небанковских финансовых услуг.
Общее руководство этой вертикалью будет осуществлять глава НБУ Кирилл Шевченко.
Что это означает
Таким образом, в прямом подчинении Шевченко окажется 15 подразделений — почти половина структурных единиц НБУ, а Рожкова лишена полномочий по регулированию банковской сферы.
Предыстория
По словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции.
На заседании Совета Национального банка, которое состоялось 2 октября, был объявлен выговор и заявлено о недоверии двум членам правления Нацбанка — Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.