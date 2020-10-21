Суд продлил срок отстранения от должности главы Черновицкого облсовета

Иван Мунтян подозревается в получении взятки от предпринимателя.

Суд продлил срок отстранения от должности главы Черновицкого облсовета
Иван Мунтян
Фото: molbuk.ua

Высший антикоррупционный суд продлил срок отстранения от должности главы Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна еще на месяц, до 20 ноября.

Своим решением суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщили на странице ВАКС в Facebook.

Мунтян подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от предпринимателя в размере $ 400 тысяч за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусника". Этот комплекс находится в коммунальной собственности. Правоохранительные органы задокументировали факт получения им части оговоренных средств в размере $ 180 тысяч. Расследование этого дела велось с лета 2019 года.

Напомним, что Иван Мунтян возглавляет Черновицкий облсовет с 2015 года. Он был задержан в феврале 2020 года, прокуратура просила арестовать его, однако ВАКС назначил залог в размере 10 млн гривен. Он внес за себя всю сумму задатка и с 17 февраля не находится под стражей.

Сам Мунтян своей вины не признавал и говорил, что его обвиняют в получении неправомерной выгоды без доказательств. 28 февраля суд отстранил его от должности.

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