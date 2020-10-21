ЦИК: подсчет голосов избирателей 25 октября будет длительным

В сентябре была проведена симуляция подсчета голосов на избирательном участке, во время которой возникли определенные сложности.

Центральная избирательная комиссия пришла к выводу, что процесс подсчета голосов на местных выборах 25 октября будут длительным.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Подсчет голосов избирателей 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий. Он будет продолжительным. Мы просим членов комиссий придерживаться четкого алгоритма действий, чтобы подсчет голосов провели правильно и без осложнений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре ЦИК провела симуляцию подсчета голосов на избирательном участке, во время которой возникли определенные сложности.

"Внесение сведений - полных названий 15 местных организаций политических партий и ФИО кандидатов в депутаты (5 местных организаций политических партий по 7 кандидатов, 5 - по 9 кандидатов и 5 - по 12 кандидатов) в один экземпляр протокола "от руки" заняло 1 час 40 мин. И это при условии, что во время внесения "секретарю комиссии" уже помогал другой "член комиссии" и диктовал ФИО кандидатов", - говорится в сообщении.

Чтобы уменьшить время оформления протокола, полные названия местных организаций политических партий и ФИО кандидатов будут напечатаны. Об этом говорится в постановлении ЦИК от 4 жовтня.

Также во время симуляции у "членов участковой избирательной комиссии" возникали вопросы, считать ли действительным бюллетень, если в нем сделана одна отметка около полного названия местной организации политической партии и отметки в нескольких квадратах с нанесенным трафаретом? ЦИК разъяснила порядок заполнения бюллетеня в постановлении.

Напомним, 24 сентября ЦИК утвердила формы избирательных бюллетеней на местных выборах. Позже Комиссия разъяснила, как правильно заполнять бюллетень.