Министры сельского хозяйства стран ЕС договорились об аграрной реформе

Каждое из государств должно согласовать минимум 20% сельскохозяйственных выплат за участие фермеров в экологических программах.

Министры сельского хозяйства стран ЕС договорились об аграрной реформе
Фото: ubr.ua

Министры сельского хозяйства стран Европейского Союза согласились на проведение масштабной аграрной реформы и поддержали компромиссное предложение Германии, председательствующей в Совете ЕС.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клекнер уточнила, что речь идет о "системных изменениях" в отрасли.

"Мы демонстрируем, что более амбициозные планы в области экологии и защиты климата идут рука об руку с продовольственной безопасностью и необходимой поддержкой в области доходов для компаний", - подчеркнула Клёкнер.

Согласно достигнутым договоренностям, фермеры в дальнейшем должны будут придерживаться более высоких экологических стандартов. Кроме того, мелкие сельхозпроизводители будут подлежать упрощенному контролю, "который позволит снизить административную нагрузку и в то же время обеспечит их вклад в достижение экологических и климатических целей".

Также каждая из стран ЕС должна согласовать минимум 20% прямых выплат за участие фермеров в экологических программах. Чтобы эти средства не были потеряны, предусмотрена двухлетняя "фаза обучения". В ходе нее указанные средства могут быть привлечены при соблюдении других критериев.

Аграрные расходы - одна из крупнейших статей бюджета ЕС, в течение предстоящих семи лет на эти цели будут выделены 387 млрд евро. Германии из этой суммы принадлежат 42 млрд евро.

Отметим, что в этом году фермеры ФРГ неоднократно выходили на акции протеста. Это связано, в частности, с тем, что многие агропредприятия, которые производят экологически чистую продукцию, вынуждены снова переходить на обычные стандарты, потому что не получают помощи от государства.

Напомним, в январе в Брюсселе было подписано соглашение, согласно которому Евросоюз выделит Украине 26 млн евро на поддержку сельского хозяйства.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Президент Кыргызстана подал в отставкуПрезидент Кыргызстана подал в отставку
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступленияУбийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
Блок рекламы


Похожие новости
В Черновцах от имени медиков распространяли листовки с сомнительными советами для избирателей, - полицияВ Черновцах от имени медиков распространяли листовки с сомнительными советами для избирателей, - полиция
Зеленский назвал условие введения в стране жесткого карантинаЗеленский назвал условие введения в стране жесткого карантина
Зарплаты главных антикоррупционеров страны - руководителей НАБУ, НАПК и САПЗарплаты главных антикоррупционеров страны - руководителей НАБУ, НАПК и САП
Минздрав обновил "красный список" стран мираМинздрав обновил "красный список" стран мира
Турция просила ЕСПЧ не использовать название страны в решении по войне в Нагорном КарабахеТурция просила ЕСПЧ не использовать название страны в решении по войне в Нагорном Карабахе
Война Армении и Азербайджана: в Иране упал беспилотник одной из странВойна Армении и Азербайджана: в Иране упал беспилотник одной из стран
МИД Норвегии обвинил РоSSию в хакерской атаке на парламент страныМИД Норвегии обвинил РоSSию в хакерской атаке на парламент страны
Главу Харьковского окружного админсуда, которая попалась на передаче взятки, отстранили от правосудияГлаву Харьковского окружного админсуда, которая попалась на передаче взятки, отстранили от правосудия
У Геннадия Кернеса назвали заказчика распространения фейков о якобы ухудшении здоровья мэраУ Геннадия Кернеса назвали заказчика распространения фейков о якобы ухудшении здоровья мэра
Тимошенко: только люди имеют право определять судьбу украинской земли и дальнейший курс страныТимошенко: только люди имеют право определять судьбу украинской земли и дальнейший курс страны
Последние новости
Подгружаем последние новости