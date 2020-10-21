Министры сельского хозяйства стран ЕС договорились об аграрной реформе

Каждое из государств должно согласовать минимум 20% сельскохозяйственных выплат за участие фермеров в экологических программах.

Министры сельского хозяйства стран Европейского Союза согласились на проведение масштабной аграрной реформы и поддержали компромиссное предложение Германии, председательствующей в Совете ЕС .

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клекнер уточнила, что речь идет о "системных изменениях" в отрасли.

"Мы демонстрируем, что более амбициозные планы в области экологии и защиты климата идут рука об руку с продовольственной безопасностью и необходимой поддержкой в области доходов для компаний", - подчеркнула Клёкнер.

Согласно достигнутым договоренностям, фермеры в дальнейшем должны будут придерживаться более высоких экологических стандартов. Кроме того, мелкие сельхозпроизводители будут подлежать упрощенному контролю, "который позволит снизить административную нагрузку и в то же время обеспечит их вклад в достижение экологических и климатических целей".

Также каждая из стран ЕС должна согласовать минимум 20% прямых выплат за участие фермеров в экологических программах. Чтобы эти средства не были потеряны, предусмотрена двухлетняя "фаза обучения". В ходе нее указанные средства могут быть привлечены при соблюдении других критериев.

Аграрные расходы - одна из крупнейших статей бюджета ЕС , в течение предстоящих семи лет на эти цели будут выделены 387 млрд евро. Германии из этой суммы принадлежат 42 млрд евро.

Отметим, что в этом году фермеры ФРГ неоднократно выходили на акции протеста. Это связано, в частности, с тем, что многие агропредприятия, которые производят экологически чистую продукцию, вынуждены снова переходить на обычные стандарты, потому что не получают помощи от государства.