Украина просит мировое сообщество усилить давление на РоSSию за киберпреступления, - МИД

"Ответственные за кибератаки должны быть привлечены к ответственности".

Украина полностью доверяет обнародованным Министерством юстиции США результатам расследования и обвинению шести сотрудников роSSийского Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ в совершении ряда кибератак в Украине, США , Франции, Грузии и Южной Корее.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины в связи с заявлением государственного секретаря США по выдвижению обвинений чиновникам роSSийского ГРУ в киберпреступлениях.

"Полностью поддерживаем заявление государственного секретаря США Майка Помпео о необходимости строгого осуждения подрывной, деструктивной и дестабилизирующей деятельности РФ в киберпространстве. Такая деятельность демонстрирует полное неуважение к общественной безопасности и международной стабильности", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина подтверждает свою позицию, что нормы и принципы международного права в полной мере применяются и к поведению государств в кибернетическом пространстве, а ответственные за кибератаки должны быть привлечены к ответственности.

"Обращаемся к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ с целью прекращения систематического нарушения с ее стороны норм и принципов международного права, в частности в использовании киберинструментов со злонамеренной целью, угрожающей безопасности глобального киберпространства", - отмечается в сообщении.

Напомним, Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против шестерых действующих и бывших роSSийских офицеров, стоящих за кибератаками на энергосистемы Украины, компании США и на кандидатов на президентских выборах 2017 года во Франции. Подсудимые, которые, как утверждается, являются офицерами роSSийского ГРУ, обвиняются во взломах, которые, по словам прокуратуры, были направлены на продвижение геополитических интересов Кремля и месть его потенциальным врагам.