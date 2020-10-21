Депутаты "Слуги народа" на два дня поехали на Донбасс

Около 100 народных депутатов из фракции "Слуга народа" утром 21 октября выехали на Донбасс с рабочей поездкой, которая продлится два дня.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает "Укринформ".

"Мы не будем делать там заседание - это рабочая поездка депутатов. Участие в ней принимают около ста членов фракции. Мы, когда приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10-12 человек и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецкую, и Луганскую области. Будем находиться на Донбассе два дня", - рассказала она.

Кравчук отметила, что во время поездки парламентарии планируют пообщаться как с военнослужащими, так и гражданскими в тех населенных пунктах, около которых дислоцируются бригады ВСУ. Результаты работы планируют обсудить на заседании фракции уже по возвращении в Киев .

В то же время Кравчук объяснила, почему к этой поездке фракция присоединилась неполным составом - по состоянию здоровья некоторых парламентариев.

"Это добровольная поездка. Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья - болеют или недавно переболели, или заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов", - пояснила она.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский в своем послании к Верховной Раде подтвердил, что 21 октября 120 депутатов партии "Слуга народа" поедут на Донбасс.

В конце сентября глава фракции Давид Арахамия заявил о намерении провести выездное заседание на передовой. Позже депутаты отложили выездное заседание из-за неблагоприятных погодных условий и заболеваемости COVID-19.