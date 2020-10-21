В Черновцах от имени медиков распространяли листовки с сомнительными советами для избирателей, - полиция

"Там размещены советы, которые не являются официальными рекомендациями Минздрава и могут вызвать панику среди населения".

В Черновцах от имени медиков распространяли листовки с сомнительными советами для избирателей, - полиция
Архівне фото
Фото: пресс-служба президента

В городе Черновцы полиция устанавливает организаторов распространение листовок с сомнительными советами для избирателей, как посещать избирательные участки в условиях карантина.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Авторы листовок ссылаются на волонтерскую медицинскую организацию, которой не существует. Полицейские выяснили, что медицинские работники области не причастны к указанным листовкам.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что на улице Героев Майдана неизвестные расклеивают листовки с советами для избирателей.

"По словам заявительницы, в этих материалах отмечается повышенный риск инфицирования COVID-19 для граждан старше 50 лет на избирательных участках. Также там размещены советы, которые не являются официальными рекомендациями Минздрава и могут повлиять на эмоциональное состояние избирателей, вызвав панику среди населения", - сообщили в НПУ.

Для проверки полученной информации по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Обследовав прилегающую территорию, полицейские обнаружили двух человек, которые распространяли листовки. Правоохранители взяли у них объяснения и сейчас продолжают выяснять обстоятельства происшествия и устанавливают других лиц, причастных к изготовлению и распространению таких материалов.

Напомним, в Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов. Сами выборы состоятся в воскресенье, 25 октября.

Центральная избирательная комиссия совместно с экспертами профильных министерств и военными медиками разработали алгоритм проведения выборов. Отмечалось, что ограничения на право голосования не будет даже для избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температурой 37,2, но в отдельной кабине.

14 сентября правительство утвердило противоэпидемические правила для голосования на местных выборах. Все лица, которые будут заходить на избирательные участки, будут опрашиваться о наличии симптомов респираторных заболеваний. Также всем будут мерять температуру. На входе в помещение избирательной комиссии и помещение для голосования должны быть антисептики для рук. Также следует оборудовать места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.

Совет Европы принял решение о дистанционном наблюдении за местными выборами в Украине.

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