РоSSия переселила в оккупированный Крым 500 тысяч своих граждан - Джеппар

РоSSия использует демографическую чистку как "классический" инструмент для сокрытия собственных преступлений.

РоSSия переселила в оккупированный Крым 500 тысяч своих граждан - Джеппар
Фото: mip.gov.ua

С 2014 года РоSSия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан, вытесняющих жителей Крыма за пределы полуострова. Такие действия является военным преступлением.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины

Эмине Джеппар, передает "Укринформ".

"Они (представители роSSийской власти - ред.) вытесняют украинское население из Крыма. С другой стороны, они заводят туда роSSийских граждан. Мы имеем разные цифры, но даже по роSSийской статистике 100 тысяч с чем-то россиян заехали в Крым, но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что, по крайней мере, полмиллиона роSSийских граждан есть уже сейчас в Крыму, и это, безусловно, является огромной угрозой для национальной безопасности (Украины - ред.)", - сказала Джеппар.

По ее словам, РоSSия использует демографическую чистку как "классический" инструмент для сокрытия собственных преступлений. Оккупанты устраивают для местного населения психологический террор, проводят произвольные аресты и систематические обыски с единственной целью - напугать людей, забрать у них свободу на сопротивление и на самовыражение.

Напомним, ранее оккупационная "власть" Крыма решила принудительно выкупать частные колодцы у местных жителей.

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