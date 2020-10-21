Папа Римский впервые выступил в маске на публичном мероприятии

Ранее он носил маску только в автомобиле, который возил его на еженедельные аудиенции в Ватикан.

Папа Римский впервые выступил в маске на публичном мероприятии
Фото: reuters.com

Папа Римский Франциск впервые выступил в маске на официальном мероприятии. Это произошло во вторник, когда он и другие религиозные лидеры посетили молебен за мир во всем мире.

Об этом сообщает Reuters.

Понтифик находился в белой маске сегодня во время службы в римской базилике Санта-Мария-ин-Арачели. Ранее он носил маску только в автомобиле, который возил его на еженедельные аудиенции в Ватикан.

Перед этим Папа Франциск подвергался осуждению со стороны общества за того, что не носил маску во время встреч и официальных мероприятий.

83-летний понтифик присутствовал на службе вместе с другими христианскими лидерами в базилике, в том числе с патриархом Варфоломеем, духовным лидером православных христиан.

Отмечается, что Папа снял маску, читая свое обращение, как и другие лидеры, когда они говорили, но опять надел ее, когда закончил говорить.

Мероприятие состоялось, поскольку число людей с положительным результатом теста на коронавирус в Италии неуклонно росло за последние несколько недель. В стране за минувшие сутки выявлено 10 874 новых заражений, по сравнению с 9338 в понедельник.

Также был относительно небольшой всплеск в Ватикане, где четыре члена швейцарской гвардии, защищающей Папу, также получили положительный результат на COVID-19.

Напомним, что в апреле этого года в интервью британскому писателю и журналисту Остину Иверею Папа Римский намекнул, что спровоцированный коронавирусом кризис может быть "ответом природы" из-за ненадлежащей реакции человека на изменения климата и экологические проблемы.

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