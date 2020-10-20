РоSSийскому пропагандисту Корчевникову снова запретили въезд в Украину

Запрет будет действовать еще 3 года - до октября 2023 года.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) второй раз запретила въезд в Украину телеведущему "РоSSия-1", генеральному директору религиозного телеканала "Спас" Борису Корчевникову, незаконно посещавшему оккупированный Крым.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает

"Украинская правда".

"Этому гражданину РоSSии запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", - сказал Демченко.

Фото: https://www.pravda.com.ua/

Сегодня стало известно, что Корчевников снова находится в Киеве . Пропагандист обнародовал в Instagram фото из Киева и еще одно из вертолета.

Как сообщил активист Сергей Стерненко в Facebook, Корчевников прибыл в Украину для участия в съемках по приглашению телеведущей, жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Отвечая на вопрос, как Корчевников попал в Украину, Демченко пояснил, что на момент пересечения россиянином государственной границы Украины поручений правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова Государственной пограничной службе не поступало.

После огласки в СМИ пограничники провели дополнительную проверку нарушения украинского законодательства и по ее результатам вынесли Корчевникову запрет на въезд в Украину.

В сентябре 2014 года Борису Корчевникову был вынесен запрет на въезд в Украину сроком на 5 лет. В середине октября 2019 года пропагандист снова приехал в Киев . Он опубликовал фотографию с фестиваля православного кино "Покров", на котором якобы получил награду.