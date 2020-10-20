РоSSийскому пропагандисту Корчевникову снова запретили въезд в Украину
Запрет будет действовать еще 3 года - до октября 2023 года.
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) второй раз запретила въезд в Украину телеведущему "РоSSия-1", генеральному директору религиозного телеканала "Спас" Борису Корчевникову, незаконно посещавшему оккупированный Крым.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает
"Украинская правда".
"Этому гражданину РоSSии запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", - сказал Демченко.
Сегодня стало известно, что Корчевников снова находится в Киеве. Пропагандист обнародовал в Instagram фото из Киева и еще одно из вертолета.
Как сообщил активист Сергей Стерненко в Facebook, Корчевников прибыл в Украину для участия в съемках по приглашению телеведущей, жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.
Отвечая на вопрос, как Корчевников попал в Украину, Демченко пояснил, что на момент пересечения россиянином государственной границы Украины поручений правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова Государственной пограничной службе не поступало.
После огласки в СМИ пограничники провели дополнительную проверку нарушения украинского законодательства и по ее результатам вынесли Корчевникову запрет на въезд в Украину.
В сентябре 2014 года Борису Корчевникову был вынесен запрет на въезд в Украину сроком на 5 лет. В середине октября 2019 года пропагандист снова приехал в Киев. Он опубликовал фотографию с фестиваля православного кино "Покров", на котором якобы получил награду.
В СБУ тогда сообщили, что Бориса Корчевникова впустили в страну, потому что уголовное производство против него было закрыто.