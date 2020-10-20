Под Печерским судом устроили чтения книги о деле Стуса

В акции приняли участие около полусотни человек.

Фото: Lb.ua

Активисты под Печерским судом Киева устроили публичные чтения книги "Дело Василия Стуса" в знак протеста против решения Дарницкого районного суда столицы о запрете распространения книги.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

В акции приняли участие около полусотни человек.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Как отмечают организаторы акции, чтения устроены на символическом месте, где раньше Стус был приговорен к заключению, из которого он не вернулся. Акция проходила при свечах "как символ того, что через 30 лет Стус снова оказывается под запретом и читать его историю можно только тайком".

"Ирония судьбы, на этот раз правду о жизни Стуса запрещает уже украинский суд по требованию роSSийских приспешников и тех, кто был причастен к смерти самого Стуса. В свое время украинское общество не смогло спасти великого писателя и борца за свободу и независимость Украины Василия Стуса. Сейчас мы не имеем права молчать, когда запрещают правду о том, каким был Стус и при каких обстоятельствах он был посажен в тюрьму", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Дарницкий районный суд Киева запретил распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства Вахтанга Кипиани "до устранения нарушения неимущественных прав главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука". Суд решил, что "некоторые фразы в книге затрагивают честь и достоинство истца".

В ОП выразили удивление некоторыми формулировками в решении суда о запрете распространения книги «Дело Василия Стуса", хотя заявили, что не ставят под сомнение независимость судебной ветви власти.

В издательстве книги о Стусе, против которой судился Медведчук, заявили, что подадут апелляцию. Позже в Vivat сообщили, что книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кипиани раскупили за считанные минуты после информации о решении суда, и о своем решении допечатать новый тираж.

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