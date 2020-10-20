В Раде назвали показатели для госпитализации пациентов с COVID-19

Окончательное решение о госпитализации принимает семейный врач, который несет за это ответственность.

В Раде назвали показатели для госпитализации пациентов с COVID-19
Фото: facebook/Слуга Народу

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий назвал показатели, при которых должно приниматься решение о госпитализации пациентов с коронавирусом COVID-19.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Это сатурация ниже 92%, это температура 38-39, это осложнения, это воспаление легких", - сказал Радуцкий.

Он уточнил, что при наличии воспаления легких без ухудшения сатурации и без необходимости получать кислород через концентратор пациенты могут лечиться дома, принимая антибиотики.

Радуцкий также добавил, что окончательное решение о госпитализации принимает семейный врач, который несет за это ответственность.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что вакцинация от коронавируса начнется в середине 2021 года. Эксперты ВОЗ заявляют, что в начале следующего года появятся данные третьей фазы испытаний вакцин, которые сейчас разрабатываются.

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