КИУ сообщил об "аномальном" росте числа избирателей в более чем 20 громадах

Больше всего "избирательных туристов" зафиксировано в курортной Каролино-Бугазской ОТГ в Одесской области.

КИУ сообщил об "аномальном" росте числа избирателей в более чем 20 громадах
Фото: пресс-служба президента

Представители Комитета избирателей Украины зафиксировали рост числа избирателей в более чем 20 громадах.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

"Представители КИУ фиксируют аномальный рост количества избирателей в более чем 20 громадах. Это может свидетельствовать об использовании технологии «избирательного туризма», целью которой является искажение результатов выборов в отдельных громадах", - заявил глава КИУ Алексей Кошель во время пресс-конференции "5 дней до выборов: основные тенденции, угрозы, риски".

По его словам, рост числа избирателей является признаком технологии, когда группы людей могли изменить избирательный адрес "вследствие финансовой мотивации". Поэтому в день голосования они могут организованно прибывать в громады и голосовать за четко определенных кандидатов или политсилы.

По данным КИУ, наибольшее количество «избирательных туристов» - в курортной Каролино-Бугазской ОТГ в Одесской области. В сентябре количество избирателей в громаде возросла почти на 13% - с 4097 до 4610.

"Если они организованно примут участие в голосовании, это означает, что при явке около 40% каждый четвертый избиратель может быть участником схемы по искажению результатов выборов", - подчеркнул Кошель.

Такая же технология реализуется и в ряде других громад. Так в течение месяца резко возросло количество избирателей в Фонтанской сельской громаде в Одесской области (плюс 745 новых избирателей), Слободко-Кульчиевецкой громаде Хмельницкой (плюс 239), Студеникивской (плюс 183) и Козинской (плюс 171) громадах в Киевской области и других.

По словам Кошеля, в условиях острой конкуренции даже несколько десятков голосов "финансово мотивированных избирательных туристов" могут повлиять на результаты голосования. Когда же к схемам приобщают сотни избирателей - это прямой путь к фальсификациям.

Напомним, в сентябре полиция разоблачила массовое изменение избирательных адресов в Запорожье.

ЦИК разрешила голосовать на местных выборах по месту проживания, а не регистрации. Отмечалось, что новый порядок направлен на реализацию избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других избирателей, которые вынуждены проживать не по месту регистрации.

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