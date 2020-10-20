В Украине может появиться собственная вакцина от COVID-19

Президенту показали результаты доклинической фазы исследования украинского кандидата в вакцины.

Президент Владимир Зеленский провел совещание с учеными, привлеченными к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Офис президента.

Разработчики представили Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

На совещании обсуждалось, кто и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также сотрудничество всех имеющих к этому отношение ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использования, в случае успешного испытания.

Один из разработчиков - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов - отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. Он также добавил, что положительным фактом является то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.

Президент Зеленский отметил историчность этой встречи и разработки.

"Я очень рад, что эта встреча состоялась. Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы возобновить изготовление вакцин в Украине. Государство будет поддерживать производство этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию", - сказал он.

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих фаз.

В Офисе президента отметили, что о деталях и дальнейших шагах в исследовании вакцины будет сообщаться в соответствии с возможностями раскрытия информации.

Напомним, 8 октября на встрече с премьером Британии Борисом Джонсоном Зеленский отметил, что Украина имеет мощности для массового производства и ожидает изготовления вакцины от коронавируса. Также президент рассчитывает на китайскую вакцину для Украины.

В мире несколько компаний перешли к третьему этапу клинических испытаний, а некоторые из них даже запланировали поставки первых доз вакцины до весны 2021 года. Для лимитированного использования уже разрешены вакцины таких производителей: китайских компаний Sinovac и Sinopharm, роSSийского Центра Гамалеи и еще одного разработчика из Китая CanSino Biologics, который тестирует сразу две формулы - в Ухане и Пекине.