Степанов в Раде назвал наихудший сценарий развития эпидемии коронавируса в Украине

На четвертом уровне опасности активируют протокол медицинской сортировки - врачи будут выбирать, кого спасать.

Министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде озвучил план действий согласно разным уровням опасности коронавируса для медицинской системы.

Первый уровень - ежедневное количество случаев в пределах 5000-7000. Это тот уровень, который украинская система здравоохранения, по словам министра, способна выдерживать. Сейчас наше государство находится именно на этом уровне, объявил министр во время выступления в Раде.

Второй уровень - заполнение коек фонда больных ковидом на около 70% по стране. При этом ориентировочное ежедневное количество больных - 8-10 тыс.

"На этом уровне мы можем оказаться в ближайшие недели. Мы увеличим количество коек на 30% всего коечного фонда - 52 тыс. коек", - заявил Степанов.

Также на этом уровне будут готовить развертывание временных госпиталей вне учреждений здравоохранения и увеличат количество медиков для борьбы с ковидом за счет привлечения медиков из других отделений и заключения контрактов. Кроме того, усилится контроль за выполнением карантина.

Третий уровень - когда ежедневное количество новых больных достигнет 11000-15000, а заполненность коек больными ковидом составит не менее 85%.

"Дополнительно к мерам второго уровня будут жесткие карантинные ограничения в стране с применением норм красного уровня, будет мобилизация всех медицинских работников, будет обеспечена работа полевых госпиталей", - пояснил глава Минздрава.

Четвертый уровень наступит, если ресурсы системы здравоохранения будут исчерпаны, а ежедневное количество новых инфицированных будет около 20 000.

"Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи", - добавил он.

Напомним, что сегодня Верховная Рада Украины приняла постановление "О мерах противодействия распространению коронавируса и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз". Она предусматривает создание Национального штаба противодействия биологическим угрозам во главе с президентом.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко перечислила основные пункты постановления: бесплатные тесты, горячая линия, бесплатные тесты для тех, у кого есть симптомы, бесплатные лекарства для тех, кто лечится амбулаторно и в стационаре, бесплатная диагностика включая анализ, 300% доплаты медикам и немедицинским работникам, контактирующим с больными, 15 прожиточных минимумов как страховка медикам в случае болезни, развертывание лабораторных сетей до 100 тыс. ПЦР-тестов в сутки, восстановление системы государственной санэпидслужбы, создание отечественных мощностей для производства ПЦР-тестов.