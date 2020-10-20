В Фастове на взятке в 10 тысяч гривен попался чиновник местного коммунального предприятия

Правоохранители задержали при получении взятки начальника службы автомобильных дорог и инженерных сооружений одного из коммунальных предприятий Фастовского городского совета.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.

По данным следствия, чиновник требовал от местного жителя – виновника ДТП, 10 тыс гривен. Чиновник требовал от местного жителя деньги за непринятие по отношению к нему правовых мер по восстановлению поврежденного им в результате ДТП коммунального имущества и возмещения причиненных убытков.

Согласно сообщению, правоохранителями задокументировано получения должностным лицом неправомерной выгоды двумя частями. При получении второго “транша” в размере 8 тысяч гривен руководитель службы автодорог и инженерных сооружений местного КП был задержан.

Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Устанавливаются возможные сообщники задержанного.

Напомним, сотрудники Госбюро расследований (ГБР) задержали следователя Ирпенского отдела полиции в Киевской области во время получения взятки. По информации ГБР, он требовал 4 тыс. долларов за не обращение в суд с ходатайством об отправлении подозреваемого под стражу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киевской области.