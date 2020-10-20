ДТЭК Ахметова лоббирует покрытие зеленого тарифа за счет бюджета и населения, – нардеп Кисилевский

Народный избранник считает это лицемерием.

ДТЭК Ахметова лоббирует покрытие зеленого тарифа за счет бюджета и населения, – нардеп Кисилевский
Фото: censor.net

В сентябре Хозяйственный суд Киева отклонил иск "Укрэнерго" к "Д.Трейдинг" (входит в ДТЭК Рината Ахметова) о взыскании 651 млн грн по тарифу за передачу электроэнергии при экспорте. Это привело к увеличению долгов перед "зелеными", и теперь ДТЭК Ахметова лоббирует покрытие этих выплат из бюджета и за счет повышения тарифа для населения. Об этом пишет народный депутат Дмитрий Кисилевский (Слуга народа) в своей колонке на ЭП, передает БизнесЦензор.

"Этим решением суда "главный энергетик страны" избавил себя от необходимости оплачивать пользование государственными сетями и заодно – заложенную в тариф "Укрэнерго" надбавку за "зеленый" тариф", - пишет Кисилевский.

Как известно, три предприятия группы ДТЭК ("Д.Трейдинг", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Павлоградуголь"), до июля 2020 года не уплатили "Укрэнерго" суммарно 1 023 069 705 грн за пользование государственными сетями.

Другие экспортеры электроэнергии ("ДЭ Трейдинг", "ЕРУ Трейдинг") заплатили этот тариф.

Электроэнергия, экспорт которой решением суда освобожден от оплаты тарифа на передачу и "зеленого" тарифа, осуществляется из "Острова Бурштынской ТЭС". Выбросы Бурштынской ТЭС (входит в ДТЭК) составляют около 170 тыс тонн в год. Это крупнейший загрязнитель на Прикарпатье.

"Такая ситуация демонстрирует лицемерную логику "зеленого" тарифа. Если в ЕС "зеленый" тариф платит тот, кто загрязняет, то в Украине – наоборот. Тот, кто загрязняет, не платит "зеленый" тариф. Он уже сэкономил миллиард и продолжает выбрасывать в атмосферу сотни тысяч тонн выбросов. А те, кто снизили выбросы, платят ДТЭК и другим инвесторам ВИЭ грабительский "зеленый" тариф и доказывают чиновникам, что они "не верблюды", - пишет Кисилевский.

По его словам, речь идет о "зеленой" электрометаллургии. Согласно поданной Кисилевским правке, четыре завода получили право быть освобожденными от доплаты за "зеленый" тариф, так как их уровень выбросов снижен до минимального.

Однако спустя два с половиной месяца после вступления в силу закона Кабмин не выполнил своей обязанности по разработке необходимых подзаконных актов.

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