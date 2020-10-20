Суд объявил в розыск обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев

Прокурор отметил, что они умышленно скрываются от суда.

Адвокаты обвиняемых Стефан Решко, Александр Горошинский, Игорь Варфоломеев

В Святошинском суде Киева прошло судебное заседание по делу о расстрелах на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Обвиняемыми являются пятеро экс-сотрудников спецподразделения милиции "Беркут", в декабре прошлого года переданные в ОРДЛО в рамках обмена.

Двое из них - Александр Маринченко и Сергей Тамтура - вернулись на контролируемую украинским правительством территорию. Во время заседания прокурор Офиса генеральной прокуратуры Игорь Земсков подал в суд ходатайство о международном розыске трех обвиняемых - Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко. Земсков отметил, что они умышленно скрываются от суда, сообщает корреспондент LB.ua .

"Учитывая, что обвиняемые Зинченко, Янишевский и Аброськин неоднократно без уважительных причин не явились в суд, считаю, что есть все основания считать, что они скрываются от суда за пределами Украины. Указанное свидетельствует об объявлении их в розыск в связи с их умышленным уклонением от суда во избежание уголовной ответственности", - заявил Игорь Земсков.

Присяжные и председательствующий судья Сергей Дячук

Адвокат обвиняемых экс-сотрудников "Беркута" Игорь Варфоломеев указал, что при обмене у его подзащитных не было паспортов, а также указал на карантинные ограничения в пунктах пропуска с временно оккупированными территориями после начала карантина весной этого года.

"Все обвиняемые покинули территорию не самостоятельно. Их отказ имел бы непредвиденные для них и государства последствия. О возможности осуществления судебного вызова - необходимо наличие факта такого вызова", - сказал во время заседания адвокат.

О невозможности обвиняемых прибыть на заседание заявил и адвокат обвиняемых Александр Горошинский.

"Согласно требованиям УПК, суд не наделен такими полномочиями (объявлять человека в международный розыск - ред.). Суд может только объявить в розыск. Сегодня я сообщаю, что у Аброськина отсутствуют какие-либо документы. Без наличия этих документов у наших подзащитных такая возможность (пересечения границы и прибытия на судебные заседания - ред.) отсутствует", - сообщил во время заседания адвокат Горошинский.

Судья Сергей Дячук удовлетворил ходатайство прокурора Игоря Земскова. Также суд прекратил производство по Олега Янишевскому, Павлу Аброськину и Сергею Зинченко.

Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения "беркутовцам" Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину с содержания под стражей на личное обязательство. Аналогичную меру пресечения избрали Сергею Тамтуре и Александру Маринченко, которые находились под домашним арестом. Все они были внесены в список на обмен и переданы боевикам 29 декабря.

Бывших "беркутовцев" судят за превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам евромайдана. Процесс был близок к стадии дебатов, его финал прогнозировали на 2020 год. Состоялось более 200 результативных заседаний, каждое длилось от 2 до 6 часов. Это самое важное и самое прогрессивное дело из всех "майдановских". В нем более 200 пострадавших.

