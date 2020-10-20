НСЖУ призвал не выдавать журналистские удостоверения посторонним лицам во время выборов

Национальный союз журналистов Украины призывает руководителей средств массовой информации не выдавать редакционные удостоверения посторонним лицам во время местных выборов.

Об этом сообщается на сайте НСЖУ.

"Политические штабы не должны делать «журналистами» своих помощников, наблюдателей или охранников. Попытки использования посторонними лицами журналистских удостоверений фиксируются в день голосования во время каждой избирательной кампании в Украине. Злоупотребление правами работников СМИ на доступ к избирательным участкам дискредитирует работу реальных журналистов и может расцениваться как преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность", - отметили в союзе журналистов.

В НСЖУ отмечают, что у политических штабов достаточно возможностей для наблюдения за ходом голосования.

"А у журналистов такая возможность только одна - репутация. Если посторонняя публика будет использовать журналистское удостоверение, то пострадают от ограничений в доступе к информации прежде всего реальные журналисты и их аудитория... Ни избиратели, ни члены избирательных комиссий не должны остерегаться журналистов, видеть в них наблюдателей от кандидатов или «титушек»", -, отмечает глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"В случае совершения уголовного преступления, если будет доказан факт, что именно с помощью журналистского удостоверения появилась возможность его совершения, то лицо, выдавшее такое удостоверение, может быть признано соучастником преступления по ч.5 ст. 27 Уголовного кодекса. Будет считаться, что редактор облегчил достижение преступного результата, потому что намеренно выдал удостоверение постороннему лицу, чем обеспечил возможность доступа на место совершения преступления. Ответственность за преступления против избирательных прав, совершенные по предварительному сговору группой лиц, предусмотрена Уголовным кодексом - статьи 157-158 УК Украины. Наказание предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на время", - говорится в юридическом заключении, подготовленном по запросу НСЖУ.

Также отмечается, что законодательство позволяет работникам СМИ находиться на избирательных участках и во время голосования, и при подсчете голосов. И это право предусмотрено для оперативного информирования граждан.

Напомним, в начале октября был изменен порядок допуска журналистов в Верховную Раду - их будут пускать по постоянной карте аккредитации и разовому пропуску.