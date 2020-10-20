Азербайджан взял под контроль город у границы с Арменией и 24 села в Нагорном Карабахе, - Алиев

Президент призвал Армению вывести войска, "пока не поздно".

Азербайджан взял под контроль город у границы с Арменией и 24 села в Нагорном Карабахе, - Алиев
Ільхам Алієв
Фото: jam-news.net

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия вышла на границу с Арменией и взяла под контроль город Зангелан, а также 24 села в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Вестник Кавказа".

По его словам, села были освобождены в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангеланском районах.

Также президент сообщил, что село Венг Ходжавендского района получило новое название - Чинарлы.

Алиев привел данные об уничтоженной боевой технике Армении. В частности, по его словам, азербайджанская армия с начала боевых действий вывела из строя 241 танк, и еще 39 были захвачены в качестве трофеев.

Президент подчеркнул, что Ереван, "пока не поздно", должен вывести войска из Азербайджана.

Напомним, ранее Алиев сообщил о восстановлении контроля над историческим мостом в Карабахе, а также городом и семью селами Нагорного Карабаха.

27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, который контролируется Арменией, возобновились активные боевые действия. 10 октября по итогам переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня. Переговоры продолжались 10 часов. В результате стороны сошлись на четырех пунктах. В частности, режим прекращения огня должен был начаться в 12:00 в субботу, 10 октября. Через час после его начала Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия.

В начале октября в ООН сообщили, что с начала возобновления активных боевых действий 27 сентября в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях погибли более 50 гражданских лиц. 17 октября Азербайджан заявил, что в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных сил Армении по городу Гянджа погибли 12 человек, более 40 человек получили ранения.

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