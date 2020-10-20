ЦИК сформировала новый состав Ивано-Франковской областной избирательной комиссии

Новый состав ТИК сформирован в количестве 14 человек.

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Такое решение принято в связи с досрочным прекращением Центризбиркомом полномочий всего состава этой ТИК.

"Новый состав ТИК сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций партий в количестве 14 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 октября ЦИК уволила весь состав Ивано-Франковской областной ТИК из-за нарушения закона - эта ТИК в установленный срок не обеспечила изготовление информационных плакатов и информационных буклетов местных организаций политических партий. Комиссия также обязала новую ТИК безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов. Также ЦИК обратилась к Нацполиции для проведения проверки.

Ранее, 13 октября, ЦИК установила факт систематического нарушения Одесской городской территориальной избирательной комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего его состава.