ЦИК сформировала новый состав Ивано-Франковской областной избирательной комиссии

Новый состав ТИК сформирован в количестве 14 человек.

ЦИК сформировала новый состав Ивано-Франковской областной избирательной комиссии
Фото: ЦВК

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Такое решение принято в связи с досрочным прекращением Центризбиркомом полномочий всего состава этой ТИК.

"Новый состав ТИК сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций партий в количестве 14 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 октября ЦИК уволила весь состав Ивано-Франковской областной ТИК из-за нарушения закона - эта ТИК в установленный срок не обеспечила изготовление информационных плакатов и информационных буклетов местных организаций политических партий. Комиссия также обязала новую ТИК безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов. Также ЦИК обратилась к Нацполиции для проведения проверки.

Ранее, 13 октября, ЦИК установила факт систематического нарушения Одесской городской территориальной избирательной комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего его состава.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Президент Кыргызстана подал в отставкуПрезидент Кыргызстана подал в отставку
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступленияУбийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
Блок рекламы


Похожие новости
ЦИК уволила весь состав Ивано-Франковской областной ТИК из-за нарушения законаЦИК уволила весь состав Ивано-Франковской областной ТИК из-за нарушения закона
Новый пропускной пункт "Счастье" в Луганской области откроют 10 ноября, - штаб ООСНовый пропускной пункт "Счастье" в Луганской области откроют 10 ноября, - штаб ООС
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Итальянский суд принял новый перевод слов Маркива, доказывающих его невиновность, - МВДИтальянский суд принял новый перевод слов Маркива, доказывающих его невиновность, - МВД
Генассамблея ООН переизбрала Украину в состав Совета по правам человекаГенассамблея ООН переизбрала Украину в состав Совета по правам человека
ЦИК уволила весь состав Одесской городской ТИК за нарушения законодательстваЦИК уволила весь состав Одесской городской ТИК за нарушения законодательства
Зять Джарты подал декларацию в качестве кандидата на председателя Комиссии по регулированию азартных игрЗять Джарты подал декларацию в качестве кандидата на председателя Комиссии по регулированию азартных игр
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Зеленский наградил вице-президента Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого II степениЗеленский наградил вице-президента Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого II степени
Итальянский суд будет исследовать новый перевод речей и допросов Маркива (обновлено)Итальянский суд будет исследовать новый перевод речей и допросов Маркива (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости