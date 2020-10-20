Семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 выплатили компенсации

В ВСУ отметили, что деньги выплатили в размере 750-кратного прожиточного минимума.

Семьям курсантов, погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области, выплатили единовременное денежное пособие.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 года №975 и протокольного решения заседания комиссии Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременной денежной помощи и компенсационных сумм, 19 октября 2020 года областными военными комиссариатами (ТЦК и СП) Сухопутных войск Вооруженных сил Украины проведена выплата единовременного пособия семьям курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, которые трагически погибли 25 сентября 2020 года в результате катастрофы самолета Ан-26Ш", - говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что деньги в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января, зачислили на банковские счета родственников курсантов. Это около 1,5 млн грн.

Продолжает работать правительственная комиссия, продолжается работа по техническому расследованию катастрофы самолета Ан-26Ш. Семьям экипажа выплата будет осуществлена после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуев. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55.

На месте трагедии вечером нашли тела 25 погибших. В субботу утром в больнице умер один из двух выживших курсантов. Он получил 90% ожогов тела, парню было 20 лет.

Один курсант, Вячеслав Золочевский, находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести.

Всего на борту было 27 человек из 11 областей - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа. Самолет выполнял тренировочные полеты.

Глава Минобороны Андрей Таран рассказал хронологию катастрофы Ан-26. По его словам, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5 тысяч летных часов.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.