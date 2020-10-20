Канал NEXTA, логотип которого белорусский суд признал экстремистским, сменил название на "НEXTA"

Информационный канал мессенджера Telegram "NEXTA-Live", который освещает протесты в Беларуси, сменил название после того, как суд Минска признал его логотип "экстремистским материалом".

Об этом сообщает сам канал.

Теперь название канала пишется "НEXTA-Live". Сотрудники канала отметили, что подписка на них не является нарушением закона и не влечет за собой никаких последствий

"Из решения суда это не следует (запрет на подписку, - ред.). Закон не предусматривает ответственности, если лично вы просматриваете ссылки, опубликованные в Республиканском перечне экстремистских материалов", - прокомментировала юрист Татьяна Ревинская.

Ранее коллектив "Nexta Live" предложил подписчикам вместе "подумать над ребрендингом" и присылать им все предложения по новому "неэкстремистcкому" логотипу и названию.

Напомним, сегодня суд Минска признал информационный канал мессенджера Telegram "NEXTA-Live" и логотип (цифровой водяной знак NEXTA) экстремистскими материалами.

В августе Министерство внутренних дел РоSSии объявило в розыск незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало и Степана Путила, который создал Telegram канал NEXTA, освещающий события в Беларуси. В сентябре главный редактор Telegram-канала Роман Протасевич покинул проект.

В конце сентября белорусское издание TUT.BY на три месяца лишили статуса СМИ . Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов, которые рассказывали о фальсификациях во время выборов президента.