Канал NEXTA, логотип которого белорусский суд признал экстремистским, сменил название на "НEXTA"

Коллектив канала также предложил подписчикам вместе "подумать над ребрендингом".

Канал NEXTA, логотип которого белорусский суд признал экстремистским, сменил название на "НEXTA"
Фото: t.me/nexta_live

Информационный канал мессенджера Telegram "NEXTA-Live", который освещает протесты в Беларуси, сменил название после того, как суд Минска признал его логотип "экстремистским материалом".

Об этом сообщает сам канал.

Теперь название канала пишется "НEXTA-Live". Сотрудники канала отметили, что подписка на них не является нарушением закона и не влечет за собой никаких последствий

"Из решения суда это не следует (запрет на подписку, - ред.). Закон не предусматривает ответственности, если лично вы просматриваете ссылки, опубликованные в Республиканском перечне экстремистских материалов", - прокомментировала юрист Татьяна Ревинская.

Ранее коллектив "Nexta Live" предложил подписчикам вместе "подумать над ребрендингом" и присылать им все предложения по новому "неэкстремистcкому" логотипу и названию.

Напомним, сегодня суд Минска признал информационный канал мессенджера Telegram "NEXTA-Live" и логотип (цифровой водяной знак NEXTA) экстремистскими материалами.

В августе Министерство внутренних дел РоSSии объявило в розыск незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало и Степана Путила, который создал Telegram канал NEXTA, освещающий события в Беларуси. В сентябре главный редактор Telegram-канала Роман Протасевич покинул проект.

В конце сентября белорусское издание TUT.BY на три месяца лишили статуса СМИ. Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов, которые рассказывали о фальсификациях во время выборов президента.

С 2 октября в Белоруси лишили аккредитации все иностранные СМИ.

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