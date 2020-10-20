Экс-главе ГНС Верланову сообщили о подозрении

Бывшему главе Государственной налоговой службы Украины Сергею Верланову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате чего бюджет недополучил 2 млрд гривень.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший глава ГНС незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн гривень. Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны. Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществлялось под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора следователями Главного следственного управления Службы безопасности.

Напомним, в мае СБУ заявила, что подозревает бывшее руководство ГНС в создании механизма незаконного формирования налогового кредита "на миллиарды гривень". В рамках этого дела прошли около 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и проживания возможных фигурантов, в том числе и у бывшего главы ГНС Сергея Верланова и руководителей территориальных управлений ведомства.

После обысков Верланов рассказал, что сотрудники Службы безопасности изучили документы с электронных носителей и ничего не изъяли.

Верланов выиграл конкурс на должность главы Налоговой весной 2019 года. До этого он работал заместителем министра финансов, занимал должность партнера в юридической фирме Sayenko Kharenko, был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине, юристом в PwC.

24 апреля 2020 года Кабинет министров освободил Верланова после того, как министр финансов Игорь Уманский обвинил Налоговую службу в "скручивании" ПДВ.