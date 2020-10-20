Американская национальная газета USA Today впервые в истории высказалась в поддержку одного из кандидатов в президенты

Редакция решила поддержать Байдена.

Национальная газета США USA Today впервые в истории высказалась в поддержку одного из кандидатов в президенты.

Редакция объявила о поддержке кандидата от демократов Джо Байдена, отметив, что "это не обычные выборы, и это не нормальное время". Издание выпустило обширный редакционный материал под названием Our view: elect Joe Biden. Reject Donald Trump ("Наше видение: выбирайте Джо Байдена. Откажитесь от Дональда Трампа").

Отмечается, что за 38 лет существования газета никогда не отдавала предпочтения ни одному кандидату. Редакционная коллегия, которая отделена от отдела новостей, приняла решение выразить поддержку Байдена.

Фото: usatoday.com

"Мы надеемся, что нам не придется делать это снова, но это кажется одним из тех переломных моментов, когда ситуация очевидна и есть четкий выбор", - отметил работник издания Билл Штернберг.

В редакции отмечается, что более 90% определились с выбором кандидата, поэтому они обращаются к избирателям, которые еще не сделали выбор или, возможно, размышляют над поддержкой Дональда Трампа.

Напомним, что президентские выборы в США состоятся уже 3 ноября. 15 октября Дональд Трамп призвал жителей Калифорнии поддержать его на президентских выборах 3 ноября.

Он подчеркнул, что американцам уже "нечего терять" в сложившейся ситуации.

Согласно результатам опроса The Guardian та Opinium Research, Байден опережает Трампа на 17%.

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