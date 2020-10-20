Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу "золотых паспортов"

Расследование может привести к введению санкций в отношении этих стран.

Кипр и Мальта получили официальные уведомления Европейской комиссии о начале расследования в связи с возможными нарушениями в их схемах получения гражданства для инвесторов, так называемых схем "золотых паспортов".

Соответствующее заявление размещено на сайте Еврокомиссии.

ЕК считает, что предоставление этими странами их гражданства, а значит и гражданства ЕС , в обмен на заранее определенный платеж или инвестиции и без реальной связи с заинтересованными странами Евросоюза "несовместимо с принципом искреннего сотрудничества, закрепленным в статье 4 (3) договора о Европейском союзе".

"Это также подрывает целостность статуса гражданства ЕС , предусмотренного в ст. 20 Договора о функционировании Европейского союза. Еврокомиссия считает, что предоставление гражданства ЕС за заранее определенные платежи или инвестиции без какой-либо реальной связи с заинтересованными государствами-членами подрывает сущность гражданства ЕС ", - говорится в сообщении.

В Комиссии заявили, что расследование может привести к введению санкций в отношении этих стран, и отметили, что у властей Кипра и Мальты есть два месяца на ответ Брюсселю.

"Если ответы не будут удовлетворительными, Еврокомиссия может вынести мотивированное заключение по этому вопросу", - отмечается в заявлении.

Напомним, в январе прошлого года ЕК выразила обеспокоенность системами выдачи Мальтой и Кипром так называемых "золотых паспортов" гражданам стран, не входящих в ЕС .

С 1 ноября 2020 года Кипр временно отменяет программу "золотых паспортов". Решение было принято по итогам чрезвычайного заседания правительства и связано со злоупотреблениями положениями программы. Так, журналисты "Аль-Джазиры" сняли на видео президента палаты парламента Деметриса Силлоуриса и члена парламента Кристакиса Джованиса, которые пытались помочь китайскому предпринимателю, имеющему судимость, получить кипрский паспорт.

В ноябре 2019-го кипрские власти начали изымать паспорта у неблагонадежных покупателей инвестиционного гражданства. Тогда проверка началась после того, как Reuters выяснил, что камбоджийский премьер-министр Хун Сен, его приспешники и родственники купили гражданство Кипра за незаконно выведенные из страны деньги.

Кипр начал предоставлять гражданство за инвестиции в 2014 году, на пике финансового кризиса. В начале 2019 года ЕС раскритиковал эту практику, и правила программы ужесточили: теперь гражданство не могут получить люди, которым отказали другие страны ЕС , а порог инвестиций повышен с €2 млн до €2,5 млн.

В начале сентября этого года газета Politis обнародовала список из 34 человек, большинство из которых - украинцы и русские, получившие "золотые паспорта" Кипра благодаря инвестициям. Список был утвержден с 2008 по 2012 год. В нем перечислены бизнесмены, "входившие в группу высокого риска", которые были в те годы под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или админштрафы. В перечень попали украинский олигарх Игорь Коломойский с женой Ириной и дочерью Анжеликой. Решение о всех троих было принято 6 марта 2010 года. Тогда же принято решение о близком к Коломойскому Геннадии Боголюбове - совладельце группы "Приват".