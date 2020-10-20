"Не все мечты сбываются", - Степанов о вероятности отставки

Министр ответил на вопросы нардепа Стефанишиной.

"Не все мечты сбываются", - Степанов о вероятности отставки
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время выступления в парламенте 20 октября прокомментировал вероятность своей отставки.

Отвечая на вопрос народного депутата Ольги Стефанишиной, глава Минздрава отметил, что не все мечты сбываются.

"По вашему вопросу, я вам уже отвечал: не все мечты сбываются", - цитирует Степанова Укринформ.

Так, Стефанишина обратила его внимание на то, что в Украине ежедневно официально фиксируют шесть тысяч больных коронавирусом, которым "неделями не выдают результаты тестов", а также акцентировала на том, что в стране зафиксировано почти 310 тысяч заражений COVID, и уже шесть тысяч украинцев умерли.

"Сколько еще нужно, чтобы заболело и умерло, чтобы вы наконец в отставку ушли?" - спросила депутат.

В то же время, на ее замечание относительно невыполнения Минздравом принятых Радой законов и постановлений Степанов отметил, что "принять закон, проголосовать за него - это очень хорошо, а для реализации нужен определенный перечень действий, и очень жаль, что вы этого не понимаете".

Напомним, Степанов был назначен главой Минздрава 30 марта 2020 года.

Некоторые нардепы выступали за увольнение Степанова еще в мае из-за скандальной закупки защитных костюмов.

В конце июля в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Степанова. Инициативу "Голоса" поддержали 96 нардепов.

В интервью LB.ua в сентябре Степанов заявил, что не покинет пост министра в случае победы на выборах в Одесский облсовет.

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